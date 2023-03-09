ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В некоторых регионах Украины школы будут работать дистанционно

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 07:49
В некоторых регионах Украины школы будут работать дистанционно Фото: в некоторых регионах Украины школы сегодня будут работать дистанционно (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в Ровно, Ирпенской и Бориспольской общинах обучение в школах будет проходить дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных администраций.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме.

"Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям.
Будьте осторожны! Берегите себя и родных", - написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Сады там будут работать в режиме дежурных групп.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что школы будут работать в асинхронном режиме. А заведения дошкольного образования в обычном.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносили ракетные удары по городам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Борисполь школа Ирпень
NEWS
Украина под ударом. В Киеве и во многих городах взрывы: все подробности
Украина под ударом. В Киеве и во многих городах взрывы: все подробности
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу