В некоторых регионах Украины школы будут работать дистанционно
В четверг, 9 марта, в Ровно, Ирпенской и Бориспольской общинах обучение в школах будет проходить дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных администраций.
Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме.
"Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям.
Будьте осторожны! Берегите себя и родных", - написал он.
Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Сады там будут работать в режиме дежурных групп.
Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что школы будут работать в асинхронном режиме. А заведения дошкольного образования в обычном.
Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносили ракетные удары по городам Украины.
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