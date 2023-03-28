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На Житомирщині запровадили стабілізаційні відключення світла

Фото: на Житомирщині ввели графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У частині Житомирської області сьогодні, 28 березня, діятимуть стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську обласну військову адміністрацію.

Як повідомляється, світло за графіком відключатимуть сьогодні у Бердичівському та Звягельському районах області. Причиною відключень в ОВА називають мережеві обмеження через пошкодження внаслідок неодноразових ворожих атак.

Жителів області просять не залишати електроприлади в розетках особливо ті, що керуються мікросхемами та мікрочіпами, оскільки через відключення електроенергії можливі коливання напруги.

"Використовуйте їх через 15-30 хвилин після відновлення електропостачання, допоки енергосистема не стабілізується", - зазначили у Житомирській ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перебої зі світлом на Одещині , де через негоду без світла залишилися 28 населених пунктів.

Крім того, за інформацією Міненерго, у західних областях України через сильний вітер діють аварійні відключення світла .

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Житомирвідключеня світла