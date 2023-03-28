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Сильний вітер призвів до відключень електроенергії у західних областях України

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 10:47
Сильний вітер призвів до відключень електроенергії у західних областях України Фото: у західних областях вітер призвів до відключень електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні. У західних областях через сильний вітер відбуваються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

За його словами, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - йдеться в повідомлені.

Крім того, тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, в Одесі 28 березня частково зникло світло через аварійне відключення на високовольтній лінії.

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