Сильний вітер призвів до відключень електроенергії у західних областях України

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні. У західних областях через сильний вітер відбуваються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

За його словами, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - йдеться в повідомлені.

Крім того, тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями, зазначили в прес-службі.