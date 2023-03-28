В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света

Как сообщается, свет по графику будут отключать сегодня в Бердичевском и Звягельском районах области. Причиной отключений в ОВА называют сетевые ограничениям из-за повреждений в результате неоднократных вражеских атак.

Жителей области просят не оставлять электроприборы в розетках особенно те, которые управляются микросхемами и микрочипами, поскольку из-за отключений электроэнергии возможны колебания напряжения.

"Используйте их через 15-30 минут после возобновления электроснабжения, пока энергосистема не стабилизируется", - отметили в Житомирской ОВА.