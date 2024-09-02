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У деяких районах Покровська будують лінії оборони для вуличних боїв, - МВА

Покровськ, Донецька область, Понеділок 02 вересня 2024 17:24
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У деяких районах Покровська будують лінії оборони для вуличних боїв, - МВА Ілюстративне фото: український військовий у Покровську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У деяких районах міста Покровськ Донецької області будують лінії оборони для вуличних боїв. Їх почали зводити ще у 2022 році під контролем військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка в ефірі Радіо Свобода.

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році в березні або у квітні", - розповів Добряк.

За його словами, за кожним містом у Донецькій області закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень.

Начальник МВА додав, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ побудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення - ред.) не по всьому місту, а за певними напрямками, скажімо так. Входимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", - зазначив Добряк.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські війська продовжують наступ в районі Покровська Донецької області. Протягом останніх місяців цей напрямок є найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Тому місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

До того ж нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.

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