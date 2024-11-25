У деяких районах Києва фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Нагадаємо, впродовж більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалась від показників вищих за норму до слабких нічних морозів.

На сході було тепло. Середня температура у цей період відповідала початку листопада. На заході - була дещо нижчою від норми.

В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася. У різних регіонах спостерігалися опади (подекуди - значні): дощ, мокрий сніг та сніг. При цьому пориви вітру досягали 15-23 м/с.

Місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

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