У деяких районах Києва фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Станом на ранок понеділка, 25 листопада, у деяких районах Києва фіксують високий рівень забрудненості повітря. Радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - низький.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 25 листопада показники щодо забруднення є такими:
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря - високий.
У КМДА уточнили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:
Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Нагадаємо, впродовж більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалась від показників вищих за норму до слабких нічних морозів.
На сході було тепло. Середня температура у цей період відповідала початку листопада. На заході - була дещо нижчою від норми.
В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася. У різних регіонах спостерігалися опади (подекуди - значні): дощ, мокрий сніг та сніг. При цьому пориви вітру досягали 15-23 м/с.
Місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.
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