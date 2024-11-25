В некоторых районах Киева фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

Напомним, в течение большинства дней второй декады ноября в Украине наблюдалась неустойчивая погода. Средняя суточная температура колебалась от показателей выше нормы до слабых ночных морозов.

На востоке было тепло. Средняя температура в этот период соответствовала началу ноября. На западе - была несколько ниже нормы.

В последние дни второй декады из-за атмосферных фронтов погода ухудшилась. В разных регионах наблюдались осадки (кое-где значительные): дождь, мокрый снег и снег. При этом порывы ветра достигали 15-23 м/с.

Местами наблюдались гололед, гололедица и налипание мокрого снега.

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