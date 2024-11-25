В некоторых районах Киева фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

По состоянию на утро понедельника, 25 ноября, в некоторых районах Киева фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха. Радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Загрязнение воздуха на правом берегу Киева В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - низкий. На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 25 ноября показатели по загрязнению таковы: улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень загрязненности) проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 39 (низкий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 39 (низкий уровень загрязненности) улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 35 (низкий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 35 (низкий уровень загрязненности) проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 31 (низкий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 31 (низкий уровень загрязненности) улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 18 (очень низкий уровень загрязненности) Загрязнение воздуха на левом берегу столицы Тем временем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха - высокий. В КГГА уточнили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по следующим адресам: улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 82 (высокий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 82 (высокий уровень загрязненности) улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 77 (высокий уровень загрязненности) До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют: закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

если есть воздухоочиститель - включить его на максимум Как следить за качеством воздуха в Киеве Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода) То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха. "Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua) Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно: или на карте по ссылке

или в приложении "Київ Цифровий"