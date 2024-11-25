В некоторых районах Киева фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая
По состоянию на утро понедельника, 25 ноября, в некоторых районах Киева фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха. Радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Загрязнение воздуха на правом берегу Киева
В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - низкий.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 25 ноября показатели по загрязнению таковы:
- улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень загрязненности)
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 39 (низкий уровень загрязненности)
- улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 35 (низкий уровень загрязненности)
- проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 31 (низкий уровень загрязненности)
- улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 18 (очень низкий уровень загрязненности)
Загрязнение воздуха на левом берегу столицы
Тем временем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха - высокий.
В КГГА уточнили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по следующим адресам:
- улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 82 (высокий уровень загрязненности)
- улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 77 (высокий уровень загрязненности)
До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:
- закрыть окна
- ограничить пребывание на улице
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель - включить его на максимум
Как следить за качеством воздуха в Киеве
Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)
- SO2 (диоксид серы)
- NO2 (диоксид азота)
- О3 (приземный озон)
- CO (оксид углерода)
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке
- или в приложении "Київ Цифровий"
Напомним, в течение большинства дней второй декады ноября в Украине наблюдалась неустойчивая погода. Средняя суточная температура колебалась от показателей выше нормы до слабых ночных морозов.
На востоке было тепло. Средняя температура в этот период соответствовала началу ноября. На западе - была несколько ниже нормы.
В последние дни второй декады из-за атмосферных фронтов погода ухудшилась. В разных регионах наблюдались осадки (кое-где значительные): дождь, мокрый снег и снег. При этом порывы ветра достигали 15-23 м/с.
Местами наблюдались гололед, гололедица и налипание мокрого снега.
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