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У Харкові зупинили метро через проблеми зі світлом

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Харків, Неділя 12 березня 2023 10:47
У Харкові зупинили метро через проблеми зі світлом Фото: у Харкові запинилося метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні зранку у Харкові зупинили рух метрополітену. За попередніми даними, причиною цього стали проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Речник метрополітену Олексій Бітнер у коментарі "Суспільному" повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові.

Зазначимо, що у Харкові метро не працювало з 9 березня, коли Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Окупанти того дня завдали по Харкову понад 10 ракетних ударів, були пошкоджені енергетичні об'єкти.

Вчора місцева влада повідомила, що метро відновить роботу 12 березня, проте трамваї та тролейбуси ще не курсуватимуть.

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