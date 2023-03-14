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В деяких областях України ввели аварійні відключення світла: перелік

Фото: в частині регіонів України 14 березня запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 14 березня, по Україні ввели обмеження щодо споживання електроенергії. В частині областей застосовані аварійні відключення.

РБК-Україна зібрало список регіонів, де введені обмеження.

Полтава та область

За даними "Полтаваобленерго", за розпорядженням НЕК "Укренерго", 14 березня з 10.11 в області застосовано графік аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

Суми та область

За розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго", у зв'язку із низьким рівнем напруги у мережі, по місту Суми та області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в системі", - йдеться в повідомленні.

Харків та область

"З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Орієнтовно проблемний період до 13 години", - сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні, 14 березня, вимикатимуть світло в деяких районах згідно з стабілізаційними графіками. Це стосується і Київської області.

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вимкнення світла