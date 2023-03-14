В деяких областях України ввели аварійні відключення світла: перелік

Полтава та область

За даними "Полтаваобленерго", за розпорядженням НЕК "Укренерго", 14 березня з 10.11 в області застосовано графік аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

Суми та область

За розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго", у зв'язку із низьким рівнем напруги у мережі, по місту Суми та області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в системі", - йдеться в повідомленні.

Харків та область

"З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Орієнтовно проблемний період до 13 години", - сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.