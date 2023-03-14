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У деяких районах Києва та області ввели відключення світла за графіками: де саме

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Київ, Вівторок 14 березня 2023 10:16
У деяких районах Києва та області ввели відключення світла за графіками: де саме Фото: в деяких районах Києва та області ввели відключення світла за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці сьогодні, 14 березня вимикатимуть світло в деяких районах згідно зі стабілізаційними графіками. Це стосується й Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Де вимикатимуть світло

За даними ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

В чому причина

В ДТЕК пояснюють, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, їх можна переглянути за посиланнями: Київ та Київська область.

Нагадаємо, що вчора в Києві та області також застосовували стабілізаційні відключення електроенергії.

Додамо, що після масованого ракетного удару Росії по Україні 9 березня у деяких українських регіонах знову виникли проблеми з електропостачанням.

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