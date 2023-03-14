В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света: список

Полтава и область

По данным "Полтаваоблэнерго", по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 14 марта с 10.11 в области применен график аварийных отключений с 1 по 4 очередь.

Сумы и область

По распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго", в связи с низким уровнем напряжения сети, по городу Сумы и области введены графики аварийных отключений (ГАО).

"Это вынужденный шаг, предпринятый для сохранения баланса в системе", - говорится в сообщении.

Харьков и область

"С целью стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Ориентировочно проблемный период до 13 часов", - сказал утром 14 марта представитель "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.