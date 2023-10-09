У деяких областях України вночі очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на завтра

У деяких регіонах України вже завтра, 10 жовтня, прогнозують сильні заморозки вночі. При цьому вдень температура сягатиме 12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки у північно-східних областях та Криму вдень можливий невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла. В Одеській області та в Криму вночі 6-11°, вдень 11-16°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°, в області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 7-12° тепла.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Осінь в Україні

Зазначимо, що у Києві розпочалася метеорологічна осінь 2 жовтня - на два тижні пізніше за кліматичну норму. Середньодобова температура повітря цього дня опустилась нижче 15 градусів.

При цьому зазначимо, що сьогодні у Карпатах вдарив мороз. Температура повітря опустилась до -6 градусів.

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