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У деяких регіонах України - потужні зливи: наслідки негоди на Київщині (фото, відео)

Понеділок 22 липня 2024 17:15
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У деяких регіонах України - потужні зливи: наслідки негоди на Київщині (фото, відео) У столиці затопило вулиці й дороги (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У деяких регіонах України у понеділок, 22 липня, можливі потужні грози. Подекуди шквальний вітер і злива вже встигли наробити біди.

РБК-Україна розповідає, де в Україні може спостерігатись негода, а також що відомо про її наслідки для мешканців Київської області.

Де в Україні може спостерігатись негода

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж 22 липня грози та дощ спостерігаються подекуди:

  • у Київській області
  • у Чернігівській області
  • на крайньому півдні
  • у Приазов'ї

У деяких регіонах України - потужні зливи: наслідки негоди на Київщині (фото, відео)

Допис Діденко у Facebook (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В Українському гідрометеорологічному центрі також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Київській області та місті Києві.

"До кінця доби 22 липня - гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні установи.

У деяких регіонах України - потужні зливи: наслідки негоди на Київщині (фото, відео)

Небезпечні метеорологічні явища (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Наслідки негоди у Києві та області

Про наслідки негоди розповідають пересічні українці у соціальних мережах і Telegram-канали.

Так, "Київ ІНФО" повідомляє, що підтопило частину вулиць у місті Вишгород.

Наслідки негоди спостерігаються і в Києві - на Оболоні, в районі Поштової площі та Подолу.

Користувачі Facebook також діляться кадрами наслідків негоди у столиці.

На них видно, що деякі тротуари та вулиці міста - повністю залиті водою.

Подекуди рух транспорту суттєво ускладнено.

У деяких районах сильний вітер повалив дерева, є пошкоджені автівки.

"Дощ ллє, як із відра", - додають у Telegram-каналі "Труха Київ" і публікують відповідні відео.

Уточнюється, що злива потроху затоплює дороги на Арсенальній, двори на Лівобережній, вулиці у Солом'янському районі міста.

"Ніагарський водоспад відпочиває. Нова водна локація з'явилася на Троєщині", - додають автори каналу.

Тим часом "Реальний Київ" розповідає, що у Подільському районі столиці почався "деревопад", який прийшовся на автомобілі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну "прорвався" атмосферний фронт і в яких регіонах може стати прохолодніше.

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