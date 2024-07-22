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В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео)

Понедельник 22 июля 2024 17:15
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В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео) В столице затопило улицы и дороги (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых регионах Украины в понедельник, 22 июля, возможны сильные грозы. Кое-где шквальный ветер и ливень уже успели натворить беды.

РБК-Украина рассказывает, где в Украине может наблюдаться непогода, а также, что известно о ее последствиях для жителей Киевской области.

Где в Украине может наблюдаться непогода

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, на протяжении 22 июля грозы и дождь наблюдаются местами:

  • в Киевской области
  • в Черниговской области
  • на крайнем юге
  • в Приазовье

В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео)

Пост Диденко в Facebook (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В Украинском гидрометеорологическом центре также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве.

"До конца суток 22 июля - гроза. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении учреждения.

В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео)

Опасные метеорологические явления (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Последствия непогоды в Киеве и области

О последствиях непогоды рассказывают рядовые украинцы в социальных сетях и Telegram-каналы.

Так, "Київ ІНФО" сообщает, что подтопило часть улиц в городе Вышгород.

Последствия непогоды наблюдаются и в Киеве - на Оболони, в районе Почтовой площади и Подола.

Пользователи Facebook также делятся кадрами последствий непогоды в столице.

На них видно, что некоторые тротуары и улицы города полностью залиты водой.

Кое-где движение транспорта существенно усложнено.

В некоторых районах сильный ветер повалил деревья, есть поврежденные автомобили.

"Дождь льет, как из ведра", - добавляют в Telegram-канале "Труха Київ" и публикуют соответствующие видео.

Уточняется, что ливень постепенно затапливает дороги на Арсенальной, дворы на Левобережной, улицы в Соломенском районе города.

"Ниагарский водопад отдыхает. Новая водная локация появилась на Троещине", – добавляют авторы канала.

Тем временем "Реальний Київ" рассказывает, что в Подольском районе столицы начался "деревопад", который пришелся на автомобили.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину "прорвался" атмосферный фронт и в каких регионах может оказаться прохладнее.

Читайте также, каких бед наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.

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