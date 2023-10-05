В деяких областях України оголосили повітряну тривогу: попередили про загрозу "Шахедів"

У відомстві зазначили, що група ударних безпілотників з Чорного моря рухається в напрямку Миколаївської області.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - сказано у повідомленні.

Також про загрозу атаки дронів попереджають Донецьку, Запорізьку та Харківську області.

Станом на 00:00 п'ятниці карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот (alerts.in.ua)

Обстріл України 5 жовтня

Російські війська 5 жовтня запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Вночі вибухи лунали в Кропивницькому та Мирнограді Полтавської області.

Як зазначила спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, більшість "шахедів" ворог запускає саме з півдня, ймовірно, через зручне розміщення баз та логістики, яка враховується при транспортуванні дронів.

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