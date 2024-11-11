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У деяких містах Донецької області скоротять подачу води: що сталось

У деяких містах Донецької області 12 листопада скоротять подачу води (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 12 листопада, в деяких населених пунктах Донецької області скоротять подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.

Де саме й чому скоротять подачу води

За словами очільника ОВА, завтра (у вівторок, 12 листопада) буде скорочено подачу води:

  • до Слов'янська
  • до Краматорська
  • до Дружківки
  • до Костянтинівки

Філашкін пояснив, що з 8 години ранку розпочнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону.

"Коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - підсумував посадовець.

Допис Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)

Зазначимо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні й відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики продовжують повертати світло після обстрілів.

Читайте також, коли та як у Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою.

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КраматорськДонецька областьВодопостачанняТруби