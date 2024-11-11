В Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики продовжують повертати світло після обстрілів, - ДТЕК
Енергетики ДТЕК продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів енерегетичне обладнання у Донецькій та Дніпропетровській областях та повертати людям світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Найбільше відновлень було у Донецькій області, де тривають найважчі бої. Зокрема, за вчора енергетикам вдалося відновити електропостачання в домівках понад 700 родин.
Відновлювати електрику у регіоні стає все важче через велику активність ворога, однак енергетики продовжують працювати попри усі безпекові виклики регіону, де ведуться активні бойові дії.
Крім того, вчора ремонтні бригади ДТЕК повернули світло у 16 домівок мешканців Дніпропетровської області, знеструмлених через обстріли. Атаки ворога на Дніпропетровську область теж не стихають. Особливо потерпає південна частина області, наближена до зони бойових дій.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетик повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.
Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 90 тисячам родин Дніпропетровської області, що були без електроенергії через ворожі обстріли.
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