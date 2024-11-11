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В некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды: что случилось

В некоторых городах Донецкой области 12 ноября сократят подачу воды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 12 ноября, в некоторых населенных пунктах Донецкой области сократят подачу воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.

Где именно и почему сократят подачу воды

По словам главы ОВА, завтра (во вторник, 12 ноября) будет сокращена подача воды:

  • в Славянск
  • в Краматорск
  • в Дружковку
  • в Константиновку

Филашкин объяснил, что с 8 часов утра начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода.

"Когда ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подытожил чиновник.

Пост Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)

Отметим, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (ведь перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).

Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов.

Читайте также, когда и как в Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой.

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КраматорскДонецкая областьВодоснабжениеТрубы