Некоторые украинцы могут получить сразу 10 пенсий: кто имеет право

Некоторые украинцы при оформлении пенсии могут получить не ежемесячную выплату, а сразу сумму в размере десяти пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Кто имеет право на единовременную выплату

Единовременное пособие могут получить не все украинцы, а лишь отдельная категория работников.

Речь идет о специалистах государственных или коммунальных учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты. Их работа связана с повышенной психоэмоциональной и социальной нагрузкой.

Право на выплату имеют лица, чьи должности включены в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Документ определяет перечень профессий в сферах образования, медицины и соцзащиты, стаж на которых засчитывается в выслугу лет.

Четыре условия для получения помощи

В Пенсионном фонде объяснили, что выплата (равная десяти месячным пенсиям) назначается только при одновременном выполнении четырех условий. Если не выполнена хотя бы одна из них, в помощи откажут.

Что нужно:

в день достижения пенсионного возраста человек должен официально работать в государственном или коммунальном учреждении; должность должна соответствовать перечню из постановления КМУ №909; требуется специальный стаж на этих должностях - не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин; человек раньше не получал никакой пенсионной выплаты, в том числе по инвалидности или выслуге лет.

Юридическое основание и размер выплаты

Если будущий пенсионер отвечает всем условиям, территориальные органы Пенсионного фонда назначают помощь автоматически - вместе с оформлением первой пенсии по возрасту.

Основанием для этого является пункт 7-1 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сумму рассчитывают индивидуально: размер назначенной пенсии умножается на десять.