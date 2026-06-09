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Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії

06:46 09.06.2026 Вт
1 хв
Хто та за яких чотирьох умов має право?
aimg Катерина Коваль
Фото: отримати виплату можна лише у разі виконання всіх умов (facebook.com/kogupfu)

Частина українців при виході на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право

На одноразову допомогу можуть претендувати працівники трьох сфер:

  • закладів освіти;
  • охорони здоров'я;
  • соціального захисту населення.

Чотири обов'язкові умови

Отримати виплату можна лише за одночасного виконання всіх умов:

  • на день досягнення пенсійного віку людина перебувала у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;
  • займала посаду з переліку, що дає право на пенсію за вислугою років (постанова КМУ №909 від 1993 року);
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  • має необхідний страховий стаж на цих посадах: для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років;
  • до моменту звернення не отримувала жодного виду пенсії.

З серпня 2026 року до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ - якщо зарплата була офіційно нарахована та подана у звітності. Це дозволить не втрачати стаж, але на розмір виплат такі періоди не вплинуть.

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