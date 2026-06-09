Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії

Частина українців при виході на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто має право
На одноразову допомогу можуть претендувати працівники трьох сфер:
Чотири обов'язкові умови
Отримати виплату можна лише за одночасного виконання всіх умов:
З серпня 2026 року до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ - якщо зарплата була офіційно нарахована та подана у звітності. Це дозволить не втрачати стаж, але на розмір виплат такі періоди не вплинуть.