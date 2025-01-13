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Деякі трамваї в Києві змінюють маршрути: де і коли курсуватимуть по-новому

Понеділок 13 січня 2025 11:56
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Деякі трамваї в Києві змінюють маршрути: де і коли курсуватимуть по-новому Деякі трамваї Києва курсуватимуть інакше (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Комунальне підприємство "Київпастранс" попередило мешканців і гостей столиці, що найближчим часом маршрути деяких трамваїв у Києві будуть змінюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Які трамваї Києва курсуватимуть по-новому й коли

Українцям розповіли, що маршрути деяких трамваїв будуть змінюватися з 13 по 24 січня 2025 року - крім вихідних днів.

Вони курсуватимуть інакше, ніж зазвичай, через ремонтні роботи на трамвайних коліях на вулиці Кирилівській.

Отже, відсьогодні щоденно (крім вихідних днів) у період часу з 10:00 до 17:00 по-новому організовано рух трамваїв:

  • на маршруті №11
  • на маршруті №12
  • на маршруті №16

Вони курсуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вулиці Семена Скляренка.

Деякі трамваї в Києві змінюють маршрути: де і коли курсуватимуть по-новому

Трамвайні маршрути №11, №12 і №16 (схема: t.me/kyivpasstrans)

Змінює свій рух також і трамвайний маршрут №19.

Він курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Деякі трамваї в Києві змінюють маршрути: де і коли курсуватимуть по-новому

Трамвайний маршрут №19 (схема: t.me/kyivpasstrans)

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у комунальному підриємстві.

Деякі трамваї в Києві змінюють маршрути: де і коли курсуватимуть по-новому

Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві знову запустили трамвай до "Героїв Дніпра" та показували схему його руху.

Читайте також, чому на громадському транспорті Києва просять встановити таблички з маршрутами.

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