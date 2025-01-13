Некоторые трамваи в Киеве меняют маршруты: где и когда будут курсировать по-новому
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" предупредило жителей и гостей столицы, что в ближайшее время маршруты некоторых трамваев в Киеве будут меняться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Какие трамваи Киева будут курсировать по-новому и когда
Украинцам рассказали, что маршруты некоторых трамваев будут меняться с 13 по 24 января 2025 года - кроме выходных дней.
Они будут курсировать иначе, чем обычно, из-за ремонтных работ на трамвайных путях на улице Кирилловской.
Следовательно, с сегодняшнего дня ежедневно (кроме выходных дней) в период времени с 10:00 до 17:00 по-новому организовано движение трамваев:
- на маршруте №11
- на маршруте №12
- на маршруте №16
Они будут курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до улицы Семена Скляренко.
Трамвайные маршруты №11, №12 и №16 (схема: t.me/kyivpasstrans)
Меняет свое движение также и трамвайный маршрут №19.
Он будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".
Трамвайный маршрут №19 (схема: t.me/kyivpasstrans)
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве снова запустили трамвай до "Героев Днепра" и показывали схему его движения.
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