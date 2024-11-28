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У Києві знову запустять трамвай до "Героїв Дніпра": схема руху

Київ, Четвер 28 листопада 2024 20:19
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У Києві знову запустять трамвай до "Героїв Дніпра": схема руху Фото: У Києві змінять рух автобуса на правому березі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

28 листопада у Києві відновлять роботу трамвая №16-К та автобуса №11-ТК. Водночас рух автобусного маршруту №16-Т закриють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КП "Київпастранс".

Як зазначається, це рішення було ухвалено через проведення ремонтних робіт трамвайної колії на вулиці Кирилівській.

З сьогоднішнього дня буде відновлено роботу тимчасового трамвайного маршруту № 16-К "Станція метро "Героїв Дніпра" - Куренівський парк".

У Києві знову запустять трамвай до &quot;Героїв Дніпра&quot;: схема руху

Також буде відновлено рух тимчасового автобусного маршруту № 11-ТК "Вулиця Сирецька - Контрактова площа".

У Києві знову запустять трамвай до &quot;Героїв Дніпра&quot;: схема руху

Водночас рух тимчасового автобусного маршруту № 16-Т "Станція метро "Героїв Дніпра" - Контрактова площа" закриють.

Читайте також, у Києві з'являться два нових маршрути автобусів. З 1 грудня в Києві з'являться два нових маршрути автобусів. Обидва будуть рухатися через Подільський міст.

Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Зокрема, маршрути № 110 будуть рухатись від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 - від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук’янівська".

Раніше ми писали, що на громадському транспорті Києва просять встановити таблички з маршрутами. На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує встановити на громадському транспорті столиці таблички з маршрутами руху.

Станом на 15:50 25 листопада електронна петиція набрала 35 підписів (із 6 000 необхідних). Проте до кінця збору підписів залишилось 59 днів.

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