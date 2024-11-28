У Києві знову запустять трамвай до "Героїв Дніпра": схема руху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КП "Київпастранс".

Як зазначається, це рішення було ухвалено через проведення ремонтних робіт трамвайної колії на вулиці Кирилівській.

Читайте також, у Києві з'являться два нових маршрути автобусів. З 1 грудня в Києві з'являться два нових маршрути автобусів. Обидва будуть рухатися через Подільський міст.

Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Зокрема, маршрути № 110 будуть рухатись від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 - від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук’янівська".

Раніше ми писали, що на громадському транспорті Києва просять встановити таблички з маршрутами. На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує встановити на громадському транспорті столиці таблички з маршрутами руху.

Станом на 15:50 25 листопада електронна петиція набрала 35 підписів (із 6 000 необхідних). Проте до кінця збору підписів залишилось 59 днів.