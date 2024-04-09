Студенти зможуть виїздити за кордон: хто саме і які умови

Хто зі студентів може виїздити за кордон

Уряд постановою від 2 квітня 2024 року №366 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які дозволяють студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру.

Постанова Кабміну змінила та доповнила підстави для перетину кордону в воєнний час. Зміни стосуються студентів-чоловіків віком від 18 до 22 років, які беруть участь в межах програм академічної мобільності.

"Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснює Михайло Лобунько.

Що таке академічна мобільність? Відповідь описана у ст. 1 Закону України "Про освіту".

Фото: Зміни стосуються студентів-чоловіків віком від 18 до 22 років, які беруть участь в межах програм академічної мобільності (Getty Images)

"Це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами", – каже співрозмовник.

Відповідно до ст. 46 та ст. 62 Закону України "Про вищу освіту", студенти мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Студенти, які реалізовують це право, не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія.

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