Студенты смогут выезжать за границу: кто именно и какие условия

Кто из студентов может выезжать за границу

Правительство постановлением от 2 апреля 2024 года №366 внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые позволяют студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.

Постановление Кабмина изменило и дополнило основания для пересечения границы в военное время. Изменения касаются студентов-мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, участвующих в рамках программ академической мобильности.

"Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", – объясняет Михаил Лобунько.

Что такое академическая мобильность? Ответ описан в ст. 1 Закона Украины "Об образовании".

Фото: Изменения касаются студентов-мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, участвующих в рамках программ академической мобильности (Getty Images)

"Это возможность участников образовательного процесса (студентов, преподавателей и других) учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в другом учреждении высшего образования или научном учреждении на территории Украины или за ее пределами", – говорит собеседник.

Согласно ст. 46 и ст. 62 Закона Украины "О высшем образовании" студенты имеют право на академическую мобильность, в том числе международную. Студенты, реализующие это право, не отчисляются из университета, за ними сохраняется место обучения и стипендия.

Какие документы нужны для выезда студентам