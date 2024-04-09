Студенты смогут выезжать за границу: кто именно и какие условия

В начале апреля Кабинет министров принял изменения о правилах пересечения границы студентами-бакалаврами, сообщало РБК-Украина.
Теперь студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Кому из студентов разрешат выезжать за границу, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.
Правительство постановлением от 2 апреля 2024 года №366 внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые позволяют студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.
Постановление Кабмина изменило и дополнило основания для пересечения границы в военное время. Изменения касаются студентов-мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, участвующих в рамках программ академической мобильности.
"Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", – объясняет Михаил Лобунько.
Что такое академическая мобильность? Ответ описан в ст. 1 Закона Украины "Об образовании".
"Это возможность участников образовательного процесса (студентов, преподавателей и других) учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в другом учреждении высшего образования или научном учреждении на территории Украины или за ее пределами", – говорит собеседник.
Согласно ст. 46 и ст. 62 Закона Украины "О высшем образовании" студенты имеют право на академическую мобильность, в том числе международную. Студенты, реализующие это право, не отчисляются из университета, за ними сохраняется место обучения и стипендия.
Отметим, некоторые действующие военнослужащие в Украине во время войны могут получить официальное разрешение на пересечение границы. Для этого есть несколько оснований. Мы писали, кому из военных разрешается выезжать за границу.
Также стало известно, при каких обстоятельствах не мобилизуют сразу несколько членов семьи.
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