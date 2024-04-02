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Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну

Вівторок 02 квітня 2024 17:10
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Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну Ілюстративне фото: Кабмін дозволив студентам-бакалаврам виїздити за кордон (GettyImagеs)
Автор: Ростислав Шаправський

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, змінив правила перетину державного кордону студентами-бакалаврами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у владі та Telegram-канал Міністерства освіти і науки України.

За даними джерела, мова про студентів віком до 22 років які не підлягають призову.

Однак виїздити вони зможуть строком не більше ніж на семестр.

Бакалаври мають навчатись на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності. Також студент має здобувати освіту бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Він має бути учасником програм академічної мобільності в іноземних закладах

Як зазначили у Міністерстві освіти, для перетину документів необхідно мати певні документи.

Документи, які необхідні для перетину кордону:

  • е-квиток студента;
  • направлення від ЗВО;
  • засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

"Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід", - вважають у міністерстві.

Нагадаємо, осінню 2023 року президент Володимир Зеленський доручив полегшити виїзд за кордон студентів не мобілізаційного віку у рамках академічної мобільності.

Варто також нагадати, що студенти в Україні одержують відстрочку від мобілізації. Детальніше про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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