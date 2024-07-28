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Деякі сім'ї можуть отримати до 16 тисяч гривень на оздоровлення дитини: які умови

Фото: батькам пояснили, як отримати допомогу на оздоровлення дитини (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі сім'ї в Україні можуть отримати гроші на оздоровлення дитини. Йдеться про суму 15 980 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Отримати допомогу можуть діти від 6 до 18 років. Батьки можуть самостійно обрати заклад і придбати путівку.  У рамках програми "єОздоровлення" допомогу надають:

  • дітям з інвалідністю, які виховують в малозабезпечних сім'ях;
  • дітям з багатодітних малозабезпечених сімей.

Як скористатися програмою?

Батьки, чиї діти можуть оздоровлюватися за кошт держави, отримають відповідне сповіщення в "Дії", застосунку "ПриватБанк" або від працівників соцзахисту.

Якщо дані про дитину відсутні, можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сімʼї". Потім необхідно відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми оздоровлення у відділенні "ПриватБанку".

Після зараховування кошті потрібно обрати заклад для оздоровлення дитини. Весь перелік можна знайти за посиланням. Після цього можна бронювати путівку.

 

Раніше РБК-Україна пояснювало, як українці можуть оформити статус багатодітної сім'ї та які є пільги для таких родин.

Також ми розповідали, які пільги можуть отримати діти-переселенці у 2024 році.

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