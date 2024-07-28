Деякі сім'ї можуть отримати до 16 тисяч гривень на оздоровлення дитини: які умови

Отримати допомогу можуть діти від 6 до 18 років. Батьки можуть самостійно обрати заклад і придбати путівку. У рамках програми "єОздоровлення" допомогу надають:

дітям з інвалідністю, які виховують в малозабезпечних сім'ях;

дітям з багатодітних малозабезпечених сімей.

Як скористатися програмою?

Батьки, чиї діти можуть оздоровлюватися за кошт держави, отримають відповідне сповіщення в "Дії", застосунку "ПриватБанк" або від працівників соцзахисту.

Якщо дані про дитину відсутні, можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сімʼї". Потім необхідно відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми оздоровлення у відділенні "ПриватБанку".

Після зараховування кошті потрібно обрати заклад для оздоровлення дитини. Весь перелік можна знайти за посиланням. Після цього можна бронювати путівку.