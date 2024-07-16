Статус багатодітної родини 2024: як оформити, та які пільги є для дітей
В Україні є окремий статус для сімей, які виховують та проживають з трьома і більше дітьми.
Детально про те, як оформити статус багатодітної сім'ї, та які пільги при цьому нараховуються - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт Кабінету міністрів, портал "Дія", сайт Пенсійного фонду.
Зміст
- Як оформити статус багатодітної сім'ї
- Виплати на дітей у багатодітних сім'ях
- Які пільги мають діти з багатодітних сімей
- Пільги на комунальні послуги багатодітним сім'ям
Як оформити статус багатодітної сім'ї
В Україні статус багатодітної сім'ї можуть оформити ті родини, які виховують трьох і більше дітей. Також статус багатодітної сім'ї може оформити один батько або одна матір, які проживають з трьома дітьми і виховують їх самостійно.
Документи, що необхідно надати для отримання статусу багатодітної сім'ї:
- заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;
- фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30×40 міліметрів;
- документи, які підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу);
- копія довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України);
- довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
- копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;
- копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Варто зауважити, що діти, над якими встановлено опіку чи піклування, до складу багатодітної сім’ї не входять. Також сім’я, в якій чоловік та жінка перебувають у незареєстрованому шлюбі, не є багатодітною та не має права на отримання пільг та посвідчень.
Виплати на дітей у багатодітних сім'ях
Багатодітні родини в Україні отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2024 році сума виплат становить 2 100 грн на місяць. Варто зауважити, що ця сума включається до сукупного доходу сім’ї для розрахунку і призначення субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних сімей.
Документи, які необхідно надати для отримання послуги:
- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги встановленого зразка (при пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця), або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);
- копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
- копії свідоцтво про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).
Які пільги мають діти з багатодітних сімей
Дітям з багатодітних сімей мають право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Також вони можуть проходити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів. Включено також і компенсацію витрат на зубопротезування.
Діти мають право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та на першочергову госпіталізацію.
Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.
Посвідчення дітям з багатодітних сімей видаються з шести років.
Пільги на комунальні послуги багатодітним сім'ям
В Україні багатодітна сім'я може отримати пільги на комунальні послуги у випадку, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році ця сума становила 4 240 гривень.
Для того, щоб оформити пільги на комунальні послуги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.
Це можна зробити трьома способами:
- прийти до сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу міської, сільської, селищної ради, відповідних територіальних громад або центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- надіслати документи електронною поштою на адресу ПФУ info@pfu.gov.ua;
- подати документи онлайн через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ або через мобільний застосунок Пенсійного фонду.
Багатодітна родина має надати такі документи:
- заяву про внесення відомостей до ЄДАРП;
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на оплату житла;
- копію паспорта та його оригінал;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та її оригінал;
- копії документів, що підтверджують право на пільги (всіх членів сім’ї) та їхні оригінали;
- декларації про доходи членів сім’ї майбутнього пільговика;
- копію трудової книжки (за наявності) та її оригінал;
- довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільг на придбання твердого палива й скрапленого газу);
- довідку про статус ВПО, договір оренди житла, якщо багатодітна сім’я проживає не за місцем реєстрації, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.
Якщо ж пільги вже були оформлені раніше і просто необхідно їх продовжити, то надається лише декларація про доходи та довідки про доходи.
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