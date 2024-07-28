Некоторые семьи могут получить до 16 тысяч гривен на оздоровление ребенка: какие условия

Получить пособие могут дети от 6 до 18 лет. Родители могут самостоятельно выбрать заведение и купить путевку. В рамках программы "єОздоровлення" помощь оказывают:

детям с инвалидностью, воспитывающим в малообеспеченных семьях;

детям из многодетных малообеспеченных семей.

Как воспользоваться программой?

Родители, чьи дети могут оздоровиться за счет государства, получат соответствующее уведомление в "Дії", приложении "ПриватБанк" или от работников соцзащиты.

Если данные о ребенке отсутствуют, можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда для постановки на учет детей для получения статуса "Ребенок из многодетной семьи". Затем необходимо открыть карту со специальным режимом использования для программы оздоровления в отделении "ПриватБанка".

После зачисления средства нужно выбрать лагерь для оздоровления ребенка. Весь список можно найти по ссылке. После этого можно забронировать путевку.