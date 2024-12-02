ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому: список маршрутов

Понедельник 02 декабря 2024 10:32
UA EN RU
Некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому: список маршрутов Некоторые поезда УЗ на Буковине меняют маршрут (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 16 по 20 декабря 2024 года некоторые пассажирские поезда на Буковине будут курсировать по измененному маршруту. Ряд пригородных поездов при этом будет отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Содержание

Какие поезда УЗ будут курсировать по-новому

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил пассажиров о проведении важных ремонтных работ на участке "Коломыя - Черновцы" с 17 по 20 декабря.

Уточняется, что они временно повлияют на маршрут следования ряда пассажирских и пригородных поездов.

Так, некоторые пассажирские поезда в период с 16 по 19 декабря будут направляться до станции "Ивано-Франковск" как до конечной:

  • №7/8 "Киев - Черновцы"
  • №136/135 "Одесса - Черновцы"
  • №145/146 "Харьков - Черновцы" (по дням курсирования)
  • №115/116 "Запорожье - Черновцы" (по дням курсирования)

Согласно изменениям с 17 по 20 декабря эти же поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

Какие пригородные поезда "Укрзализныци" будут отменены

В "Укрзализныце" сообщили также, что в этот период будет отменен ряд пригородных поездов.

Поезд №6470/6469 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":

  • из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
  • из Коломыи - 16, 17, 18, 19 декабря

Поезд №6472/6471 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":

  • из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
  • из Коломыи - 17, 18, 19, 20 декабря

Поезд №6473/6474 "Черновцы - Вадул-Сирет - Черновцы":

  • из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
  • из Вадул-Сирета - 17, 18, 19, 20 декабря

Новые поезда международного и внутреннего сообщения

В УЗ напомнили также о новых возможностях путешествий в международном и внутреннем сообщениях для Черновцов.

Так, вскоре стартует ежедневный международный маршрут №866/865 - 766/765 "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" с пересадкой в Раве-Русской.

Отмечается, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд №146/145 "Черновцы - Харьков", который свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.

Уточняется, что первые рейсы отправятся:

  • из Харькова - 20 декабря
  • из Черновцов - 21 декабря

"К зимним праздникам планируем назначение дополнительного поезда из столицы в Черновцы. Ваш комфорт и безопасность - наш главный приоритет", - подытожили в УЗ.

Некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому: список маршрутовНекоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому: список маршрутов

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как купить билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Читайте также, о каких бесплатных услугах в поездах УЗ мало кто знает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Черновцы Буковина Поезда Поезда
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны