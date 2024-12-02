Некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому: список маршрутов
С 16 по 20 декабря 2024 года некоторые пассажирские поезда на Буковине будут курсировать по измененному маршруту. Ряд пригородных поездов при этом будет отменен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Содержание
- Какие поезда УЗ будут курсировать по-новому
- Какие пригородные поезда "Укрзализныци" будут отменены
- Новые поезда внутреннего и международного сообщения
Какие поезда УЗ будут курсировать по-новому
Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил пассажиров о проведении важных ремонтных работ на участке "Коломыя - Черновцы" с 17 по 20 декабря.
Уточняется, что они временно повлияют на маршрут следования ряда пассажирских и пригородных поездов.
Так, некоторые пассажирские поезда в период с 16 по 19 декабря будут направляться до станции "Ивано-Франковск" как до конечной:
- №7/8 "Киев - Черновцы"
- №136/135 "Одесса - Черновцы"
- №145/146 "Харьков - Черновцы" (по дням курсирования)
- №115/116 "Запорожье - Черновцы" (по дням курсирования)
Согласно изменениям с 17 по 20 декабря эти же поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.
Какие пригородные поезда "Укрзализныци" будут отменены
В "Укрзализныце" сообщили также, что в этот период будет отменен ряд пригородных поездов.
Поезд №6470/6469 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":
- из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
- из Коломыи - 16, 17, 18, 19 декабря
Поезд №6472/6471 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":
- из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
- из Коломыи - 17, 18, 19, 20 декабря
Поезд №6473/6474 "Черновцы - Вадул-Сирет - Черновцы":
- из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря
- из Вадул-Сирета - 17, 18, 19, 20 декабря
Новые поезда международного и внутреннего сообщения
В УЗ напомнили также о новых возможностях путешествий в международном и внутреннем сообщениях для Черновцов.
Так, вскоре стартует ежедневный международный маршрут №866/865 - 766/765 "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" с пересадкой в Раве-Русской.
Отмечается, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд №146/145 "Черновцы - Харьков", который свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.
Уточняется, что первые рейсы отправятся:
- из Харькова - 20 декабря
- из Черновцов - 21 декабря
"К зимним праздникам планируем назначение дополнительного поезда из столицы в Черновцы. Ваш комфорт и безопасность - наш главный приоритет", - подытожили в УЗ.
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как купить билеты УЗ
Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.
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