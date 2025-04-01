Деякі потяги УЗ отримали нову зупинку в Києві: хто з пасажирів може не їхати на вокзал

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що додає деяким поїздам нову зупинку в Києві. Вона розташована біля однієї з ключових транспортних розв'язок міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що додають певним поїздам зупинку по платформі "Видубичі-Трипільські".
Зазначається, що таке рішення є важливим, адже ця зупинка розташована біля ключової транспортної розв'язки в районі Південного мосту, на перетині:
Крім того, вона є частиною транспортно-пересадного вузла "Видубичі", який об'єднує:
В УЗ уточнили, що з 10 квітня 2025 року на платформі "Видубичі-Трипільські" (в обох напрямках) зупинятимуться такі поїзди:
"Квитки вже у продажу в залізничних касах, на сайті та в застосунку "Укрзалізниці", - повідомили пасажирам.
Насамкінець в "Укрзалізниці" зауважили, що нова зупинка "дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров'я".
"Продовжуємо працювати, щоб ваші подорожі були ще зручнішими", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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