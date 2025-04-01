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Деякі потяги УЗ отримали нову зупинку в Києві: хто з пасажирів може не їхати на вокзал

УЗ додає деяким поїздам нову зупинку в Києві (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що додає деяким поїздам нову зупинку в Києві. Вона розташована біля однієї з ключових транспортних розв'язок міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Де саме в Києві, коли та які потяги отримають нову зупинку

В "Укрзалізниці" розповіли, що додають певним поїздам зупинку по платформі "Видубичі-Трипільські".

Зазначається, що таке рішення є важливим, адже ця зупинка розташована біля ключової транспортної розв'язки в районі Південного мосту, на перетині:

  • Наддніпрянського шосе;
  • Саперно-Слобідської вулиці.

Місцерозташування платформи "Видубичі-Трипільські" (скриншот: google.com/maps)

Крім того, вона є частиною транспортно-пересадного вузла "Видубичі", який об'єднує:

  • станцію метро "Видубичі";
  • платформу "Видубичі" для приміських поїздів і Київської кільцевої електрички;
  • платформу "Видубичі-Трипільські";
  • автостанцію "Видубичі".

Транспортно-пересадний вузол "Видубичі" (скриншот: google.com/maps)

В УЗ уточнили, що з 10 квітня 2025 року на платформі "Видубичі-Трипільські" (в обох напрямках) зупинятимуться такі поїзди:

  • №79/80 "Січеслав" сполученням "Дніпро - Львів";
  • №793/794 "Черкаси - Київ".

"Квитки вже у продажу в залізничних касах, на сайті та в застосунку "Укрзалізниці", - повідомили пасажирам.

Насамкінець в "Укрзалізниці" зауважили, що нова зупинка "дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров'я".

"Продовжуємо працювати, щоб ваші подорожі були ще зручнішими", - підсумували в УЗ.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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