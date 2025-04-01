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Некоторые поезда УЗ получили новую остановку в Киеве: кто из пассажиров может не ехать на вокзал

УЗ добавляет некоторым поездам новую остановку в Киеве (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что добавляет некоторым поездам новую остановку в Киеве. Она расположена возле одной из ключевых транспортных развязок города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Где именно в Киеве, когда и какие поезда получат новую остановку

В "Укрзализныце" рассказали, что добавляют определенным поездам остановку по платформе "Выдубичи-Трипольские".

Отмечается, что такое решение является важным, ведь эта остановка расположена возле ключевой транспортной развязки в районе Южного моста, на пересечении:

  • Надднепрянского шоссе;
  • Саперно-Слободской улицы.

Месторасположение платформы "Выдубичи-Трипольские" (скриншот: google.com/maps)

Кроме того, она является частью транспортно-пересадочного узла "Выдубичи", который объединяет:

  • станцию метро "Выдубичи";
  • платформу "Выдубичи" для пригородных поездов и Киевской кольцевой электрички;
  • платформу "Выдубичи-Трипольские";
  • автостанцию "Выдубичи".

Транспортно-пересадочный узел "Выдубичи" (скриншот: google.com/maps)

В УЗ уточнили, что с 10 апреля 2025 года на платформе "Выдубичи-Трипольские" (в обоих направлениях) будут останавливаться такие поезда:

  • №79/80 "Сичеслав" сообщением "Днепр - Львов";
  • №793/794 "Черкассы - Киев".

"Билеты уже в продаже в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении "Укрзализныци", - сообщили пассажирам.

В завершение в "Укрзализныце" отметили, что новая остановка "позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую области и Приднепровье".

"Продолжаем работать, чтобы ваши путешествия были еще удобнее", - подытожили в УЗ.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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