Деякі переселенці могли втратити виплати у вересні: кого стосується

У вересні низці внутрішньо переміщених осіб в Україні продовжили виплати автоматично. Таким чином деякі переселенці могли втратити фінансову допомогу цього місяця.

Хто з переселенців міг втратити виплати у вересні - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Нагадаємо, цього року уряду встановив чіткі вимоги для переселенців, які можуть отримати грошову допомогу від держави. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід має становити не більше 9 444 гривень.

У вересні виплати автоматично без додатково звернення продовжили найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Грошову допомогу автоматично продовжили ще на півроку.

Варто додати, що інші категорії ВПО теж можуть отримувати допомогу від держави. Це стосується:

родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родин, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.

У вересні скінчився шестимісячний період, тому переселенці могли втратити виплати. Такі категорії ВПО повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.