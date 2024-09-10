Деякі переселенці могли втратити виплати у вересні: кого стосується
У вересні низці внутрішньо переміщених осіб в Україні продовжили виплати автоматично. Таким чином деякі переселенці могли втратити фінансову допомогу цього місяця.
Хто з переселенців міг втратити виплати у вересні - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Нагадаємо, цього року уряду встановив чіткі вимоги для переселенців, які можуть отримати грошову допомогу від держави. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід має становити не більше 9 444 гривень.
У вересні виплати автоматично без додатково звернення продовжили найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:
- пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;
- людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
Грошову допомогу автоматично продовжили ще на півроку.
Варто додати, що інші категорії ВПО теж можуть отримувати допомогу від держави. Це стосується:
- родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;
- родин, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;
- малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);
- вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.
У вересні скінчився шестимісячний період, тому переселенці могли втратити виплати. Такі категорії ВПО повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку ще допомогу, крім грошової, можуть отримати внутрішньо переміщені особи в Україні.
РБК-Україна також пояснювало, як переселенцям отримати пільгові кредити на придбання житла.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, постанову уряду від 30 серпня 2024 року №989.
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