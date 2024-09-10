Некоторые переселенцы могли потерять выплаты в сентябре: кого касается
В сентябре ряду внутренне перемещенных лиц в Украине продлили выплаты автоматически. Таким образом некоторые переселенцы могли потерять финансовую помощь в этом месяце.
Кто из переселенцев мог потерять выплаты в сентябре - в материале РБК-Украина ниже.
Напомним, в этом году правительство установило четкие требования для переселенцев, которые могут получить денежную помощь от государства. Для начисления пособия принимается во внимание совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход должен составлять не более 9444 гривен.
В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продлили наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющих возможности работать:
- пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривен;
- людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
Денежную помощь автоматически продлили еще на полгода.
Следует добавить, что другие категории ВПЛ тоже могут получать помощь от государства. Это касается:
- семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;
- семей, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;
- малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);
- беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.
В сентябре истек шестимесячный период, поэтому переселенцы могли потерять выплаты. Такие категории ВПЛ должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую помощь, кроме денежной, могут получить внутренне перемещенные лица в Украине.
РБК-Украина также объясняло, как переселенцам получить льготные кредиты на покупку жилья.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, постановление правительства от 30 августа 2024 года №989.
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