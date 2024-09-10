Некоторые переселенцы могли потерять выплаты в сентябре: кого касается

В сентябре ряду внутренне перемещенных лиц в Украине продлили выплаты автоматически. Таким образом некоторые переселенцы могли потерять финансовую помощь в этом месяце.

Кто из переселенцев мог потерять выплаты в сентябре - в материале РБК-Украина ниже.

Напомним, в этом году правительство установило четкие требования для переселенцев, которые могут получить денежную помощь от государства. Для начисления пособия принимается во внимание совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход должен составлять не более 9444 гривен.

В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продлили наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющих возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Денежную помощь автоматически продлили еще на полгода.

Следует добавить, что другие категории ВПЛ тоже могут получать помощь от государства. Это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

семей, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);

беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.

В сентябре истек шестимесячный период, поэтому переселенцы могли потерять выплаты. Такие категории ВПЛ должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.