ua en ru
Пт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має право на 100% знижку

05:35 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має право на 100% знижку Фото: Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Деякі українські пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, однак така можливість передбачена не для всіх людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг мають пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та залишилися там жити після виходу на пенсію.

Зокрема, скористатися такою можливістю можуть колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв і бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури;
  • працівники закладів освіти у сфері культури.

Водночас самого факту роботи за однією з цих професій недостатньо. Для отримання пільги пенсіонер повинен мати щонайменше три роки відповідного стажу. Також важливо, щоб на момент виходу на пенсію людина працювала на посаді, яка дає право на таку державну підтримку.

Ще одна обов'язкова умова - після виходу на пенсію людина має продовжувати проживати в сільській місцевості.

Чи залежить 100% знижка від доходів пенсіонера

Так, право на цю пільгу залежить від доходів сім'ї. Її призначають за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році цей показник становить 4 660 гривень на одну особу на місяць.

Тобто Пенсійний фонд враховує не лише доходи самого пенсіонера, а й середній дохід членів його сім'ї.

Важливо також, що ця пільга надається особисто пенсіонеру. На інших членів його сім'ї 100% знижка не поширюється.

Якщо дохід перевищує встановлений поріг, людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми розповідало, хто може оформити пільгу на комуналку замість субсидії.

Також РБК-Україна пояснювало, чому пільга на комунальні послуги може зникнути без попередження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Міністерство соціальної політики Пільги Пенсіонери
Новини
Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка може торкнутися всієї Європи
Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка може торкнутися всієї Європи
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так