Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має право на 100% знижку

Деякі українські пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, однак така можливість передбачена не для всіх людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг мають пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та залишилися там жити після виходу на пенсію.

Зокрема, скористатися такою можливістю можуть колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв і бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури;

працівники закладів освіти у сфері культури.

Водночас самого факту роботи за однією з цих професій недостатньо. Для отримання пільги пенсіонер повинен мати щонайменше три роки відповідного стажу. Також важливо, щоб на момент виходу на пенсію людина працювала на посаді, яка дає право на таку державну підтримку.

Ще одна обов'язкова умова - після виходу на пенсію людина має продовжувати проживати в сільській місцевості.

Чи залежить 100% знижка від доходів пенсіонера

Так, право на цю пільгу залежить від доходів сім'ї. Її призначають за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році цей показник становить 4 660 гривень на одну особу на місяць.

Тобто Пенсійний фонд враховує не лише доходи самого пенсіонера, а й середній дохід членів його сім'ї.

Важливо також, що ця пільга надається особисто пенсіонеру. На інших членів його сім'ї 100% знижка не поширюється.

Якщо дохід перевищує встановлений поріг, людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.