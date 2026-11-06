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Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет право на 100% скидку

05:35 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет право на 100% скидку Фото: Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку (Getty Images)
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Некоторые украинские пенсионеры могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако такая возможность предусмотрена не для всех пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку

Право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и остались там жить после выхода на пенсию.

В частности, воспользоваться такой возможностью могут бывшие:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры;
  • работники учреждений образования в сфере культуры.

В то же время самого факта работы по одной из этих профессий недостаточно. Для получения льготы пенсионер должен иметь не менее трех лет соответствующего стажа. Также важно, чтобы на момент выхода на пенсию человек работал на должности, дающей право на такую государственную поддержку.

Еще одно обязательное условие - после выхода на пенсию человек должен продолжать проживать в сельской местности.

Зависит ли 100% скидка от доходов пенсионера

Да, право на эту льготу зависит от доходов семьи. Ее назначают при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает предельного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу.

В 2026 году этот показатель составляет 4660 гривен на одного человека в месяц.

То есть Пенсионный фонд учитывает не только доходы самого пенсионера, но и доходы членов его семьи.

Важно также, что эта льгота предоставляется лично пенсионеру. На других членов семьи 100% скидка не распространяется.

Если доход превышает установленный порог, человек может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы рассказывали, кто может оформить льготу на коммуналку вместо субсидии.

Также РБК-Украина объясняло, почему льгота на коммунальные услуги может исчезнуть без предупреждения.

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