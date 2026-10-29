Пільга на комуналку зникла без попередження: чому це могло статися

Українці, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть несподівано залишитися без державної підтримки. Причиною може бути зміна доходів сім'ї, переїзд, оновлення даних у реєстрах або втрата права на пільгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ .

У деяких випадках Пенсійний фонд України припиняє виплати після перевірки, навіть якщо людина не подавала відповідної заяви.

Чому можуть припинити нарахування пільги

Пільга на оплату комунальних послуг не завжди надається безстроково. Її призначення та розмір залежать від категорії отримувача, доходів сім'ї, складу домогосподарства та інших обставин.

Одна з можливих причин припинення виплат - зміна доходів. Для категорій громадян, яким пільгу призначають з урахуванням доходу сім'ї, Пенсійний фонд проводить відповідні перевірки. Якщо середньомісячний дохід на одну людину за останні шість місяців перевищує встановлену межу, право на пільгу втрачається.

У 2026 році граничний дохід для отримання таких пільг становить 4660 гривень на одну особу на місяць. Водночас це обмеження стосується не всіх пільговиків: для окремих категорій громадян законодавство передбачає пільги незалежно від доходу.

У такому разі варто перевірити, чи може домогосподарство отримувати житлову субсидію замість пільги.

Ще одна причина - призначення житлової субсидії. Якщо людині призначили субсидію, надання пільги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення субсидії.

Також підставою для припинення виплат може бути смерть отримувача, втрата права на пільгу або особиста заява про припинення її надання.

Які зміни потрібно повідомляти Пенсійному фонду

Навіть якщо пільговий статус людини не змінився, актуальність даних у державних реєстрах має значення. Якщо обставини, від яких залежить надання допомоги, змінилися, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд.

Зокрема, подати нову заяву необхідно в разі:

зміни місця проживання;

зміни складу сім'ї, на членів якої поширюється пільга;

зміни переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання;

зміни персональних даних;

зміни пільгової категорії або строку дії документа, що підтверджує право на пільгу.

На повідомлення про відповідні зміни відводиться 30 календарних днів. Якщо інформацію не оновити, це може вплинути на перерахунок і подальше надання допомоги.

Наприклад, після переїзду пільговика або зміни кількості членів сім'ї дані, на підставі яких розраховують виплату, можуть потребувати оновлення. Через це розмір пільги може змінитися або її надання можуть припинити.

Водночас не кожна зміна означає автоматичну втрату допомоги. У деяких випадках необхідно лише актуалізувати відомості та провести перерахунок.