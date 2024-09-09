Деякі населені пункти "вимирають". Яка ситуація з населенням в Україні і чи є "попит" на життя в селі

Що відбувається з населенням в Україні під час війни

Під час війни в Україні демографічні дані не є точними, і про всі масштаби виїзду людей з міст та сільської місцевості коректно буде говорити через щонайменше два роки після завершення війни. Тільки тоді буде приблизно зрозуміло, скільки людей повернеться туди, де вони жили раніше, вважає Олександр Гладун.

"Війна буквально стирає з землі населені пункти в Україні. Людей відселяють, евакуйовують із багатьох населених пунктів, куди підступає лінія фронту. Загалом під час війни ми просто не можемо працювати з системою координат мирного часу і не можемо точно підрахувати, скільки саме людей виїхало і куди", – каже науковець.

За його словами, на зміну чисельності населення в Україні, крім війни, впливає і урбанізація – тенденція, яка була в Україні і в попередні десятиріччя. В цілому чисельність сільського населення скорочується. На це впливають процеси урбанізації, і це процеси притаманні всім країнам розвинутого світу.

"З розвитком технологій, механізації, більше можливостей для роботи стає у містах, а не в селах. В сільській місцевості створюються агрохолдинги, що також зменшує можливості для розвитку малих підприємств. В містах більше можливостей, ширші соціальні і культурні послуги, тому люди переїздять туди, і населення в селах стає все менше. Там залишається більше людей похилого віку, яке з часом помирає, а молоді немає. Тому деякі населені пункти дійсно вимирають", – зауважує співрозмовник.

Фото: Під час війни демографічні дані не є точними, але є тенденція скорочення населення у сехлах, – Олександр Гладун (Getty Images)

На момент до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за з даними Державної служби статистики України (Держстат), у селах проживало близько 12,35 мільйонів осіб. Це складало приблизно 30% від загальної чисельності населення України (близько 41,167 мільйонів людей на той час).

Україна стала умовно "міською" державою ще з 60 років минулого сторіччя. Ще тоді люди активно переїздили з сіл до більших населених пунктів, зауважує Олександр Гладун.

До повномасштабного вторгнення принаймні третина українців проживала в селах, додає він.

"Але й ці дані навряд чи можна вважати дуже точними. Це скоріше формально лише по обліку. Адже частина з них була зареєстрована у селах, а жила в містах. Частина виїздила в село на сезонні роботи і потім знову поверталася у міста. То ким їх вважати – сільськими жителями чи міськими? Зараз з багатьох міст та сіл люди виїздять через війну, і поки важко прогнозувати, скільки з них повернеться додому", – підкреслює демограф.