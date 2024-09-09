Некоторые населенные пункты "вымирают". Какая ситуация с населением в Украине и есть ли "спрос" на жизнь в селе

Что происходит с населением в Украине во время войны

Во время войны в Украине демографические данные не точные, и обо всех масштабах выезда людей из городов и сельской местности корректно будет говорить через как минимум два года после завершения войны. Только тогда будет примерно понятно, сколько людей вернется туда, где они жили раньше, считает Александр Гладун.

"Война буквально стирает с земли населенные пункты в Украине. Людей отселяют, эвакуируют из многих населенных пунктов, куда подступает линия фронта. Во время войны мы просто не можем работать с системой координат мирного времени и не можем точно подсчитать, сколько именно людей уехало и куда", – говорит ученый.

По его словам, на изменение численности населения в Украине кроме войны влияет и урбанизация – тенденция, которая была в Украине и в предыдущие десятилетия. В целом численность сельского населения сокращается. На это влияют процессы урбанизации, и эти процессы присущи всем странам развитого мира.

"С развитием технологий, механизации, больше возможностей для работы становится в городах, а не в селах. В сельской местности создаются агрохолдинги, что также уменьшает возможности для развития малых предприятий. В городах больше возможностей, более широкие социальные и культурные услуги, поэтому люди переезжают туда, и население в селах становится все меньше. Там остается больше пожилых людей, которые со временем умирают, а молодые нет. Поэтому некоторые населенные пункты действительно вымирают", – отмечает собеседник.

Фото: Во время войны демографические данные не точны, но есть тенденция сокращения населения в сехлах, – Александр Гладун (Getty Images)

На момент до полномасштабного вторжения РФ в Украину, по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), в селах проживало около 12,35 миллиона человек . Это составляло примерно 30% от общей численности населения Украины (около 41,167 миллиона человек того времени).

Украина стала условно "городским" государством еще с 60 лет прошлого столетия. Еще тогда люди активно переезжали из сел в большие населенные пункты, отмечает Александр Гладун.

До полномасштабного вторжения по крайней мере треть украинцев проживала в селах, добавляет он.

"Но и эти данные вряд ли можно считать очень точными. Это скорее формально только по учету. Ведь часть из них была зарегистрирована в селах, а жила в городах. Часть выезжала в села на сезонные работы и потом снова возвращалась в города. Поэтому кем их считать – сельскими жителями или городскими? Сейчас из многих городов и сел люди выезжают из-за войны, и пока сложно прогнозировать, сколько из них вернется домой", – подчеркивает демограф.