Деякі країни Європи бажають "відновлення зв'язків" між Україною та США, - ЗМІ

Як пише видання, західні союзники України повільно наближаються до "коаліції охочих" з новим мирним планом на чолі Лондона й Парижа. Водночас їм бракує сильного голосу для очолення цих зусиль. Зокрема не бажають робити цього без Сполучених Штатів Америки (США).

За словами голови британського уряду Кіра Стармера, "низка країн" бажають приєднатись до "коаліції охочих", щоб запропонувати Києву гарантії безпеки у разі досягнення припинення вогню.

Euractiv додає, що Британія та Франція візьмуть на себе провідну роль в питанні розробки мирного плану, який буде представлено голові Білого дому Дональду Трампу. Італія, своєю чергою, була б "будівельником мостів".

"Але, незважаючи на обіцянки підтримки України, деякі європейські лідери дали зрозуміти Києву, що вони воліли б бачити, як він відновлює свої зв'язки з Вашингтоном, аніж рухається далі повністю без США", - додає видання.

Суперечка між Зеленським та Трампом

28 лютого відбувся візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки (США). Під час конференції між українським лідером, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом Ді Венсом виникла суперечка.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також нещодавно державний секретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів.