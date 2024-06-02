Деякі держави стали допомагати РФ у спробі зірвати Глобальний саміт миру, - Зеленський

В ході виступу на пленарній сесії "Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності" глава української держави зазначив, що станом на сьогодні Україна має підтвердження 106 країн світу щодо участі у Саміті.

"І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав", - сказав він.

Разом з тим зараз РФ пробує зірвати запланований захід, для чого проводить відповідну роботу, не гребуючи залякуваннями та шантажем, діючи в усіх регіонах, зазначив Зеленський.

"Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія - ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - висловився український президент.

Він зауважив, що Кремль намагається не допустити проведення заходу, в якому будуть порушені питання "навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру".

"І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру", - розповів Зеленський.

В контексті реакції на такі наміри країни-агресора він зазначив, що сьогодні світ "повинен бути міцним, тиснути політично на Росію".

"По іншому зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) неможливо, тільки політична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися усім країнам світу до кінця - не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право", - сказав Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, раніше низка світових лідерів вже підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії в Женеві 15-16 червня. На майбутньому заході буде обговорюватися запропонована президентом України "формула миру".

Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн. РФ запрошення не отримала.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться того, що може дати майбутній Саміт миру у Швейцарії. Також наприкінці травня він заявив, що РФ погрожує учасникам саміту миру дестабілізацією, однак це не завадить проведенню саміту.

Детальніше про перший саміт миру у Швейцарії, що проведе Україна - читайте в нашому матеріалі за цим посиланням.