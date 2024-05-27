Україна проведе перший саміт миру в Швейцарії: з чим пов'язане таке рішення

Перший саміт миру, який організовує Україна 15-16 червня, пройде у Швейцарії на одному з місцевих курортів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: інформація з Wikipedia, заяви уряду Швейцарії та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Більш детально про те, з чим пов'язане рішення Києва проводити такий захід саме там, - у матеріалі РБК-Україна .

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Швейцарія - нейтральна країна

Ймовірно, Україна вирішила проводити перший саміт миру у Швейцарії, оскільки та є нейтральною державою і, таким чином, до участі у заході легше залучити не лише західні країни, а й країни Глобального Півдня.

Швейцарія вирішила стати нейтральною державою ще в 1815 році, коли було підписано чотири відповідні міжнародно-правові акти. Примітно, що це сталося не під впливом зовнішніх загроз, а через сильну підтримку всередині країни.

Швейцарія не брала участі ні у Першій, ні у Другій світовій війні, незважаючи на те, що бойові дії велися практично у всій Європі. Це також пов'язано з її нейтралітетом.

Країна двічі проводила мобілізацію під час світових воєн, але її солдати так і не взяли активну участь.

Швейцарський нейтралітет є одним із найбільш тривалих видів нейтралітетів серед усіх країн світу.

Як нейтралітет Швейцарії впливає на позицію щодо України

Варто зауважити, що через нейтральну позицію Швейцарії країна не передає українським захисникам своє озброєння. Також влада Швейцарії заборонила іншим країнам надавати ЗСУ озброєння швейцарського виробництва.

Незважаючи на це, нейтралітет не заважає Швейцарії зберігати адекватну позицію щодо війни в Україні. Вона засудила російську агресію проти України та виступає за відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Також Швейцарія підтримала 13 пакетів санкцій Європейського союзу проти Росії, що викликало різку критику з боку Москви.

Істерика Росії через рішення Берна

Зазначимо, що в Росії образилися на Швейцарію через те, що вона допомагає в організації саміту миру.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинувачує Швейцарію у тому, що вона "втратила свій нейтральний статус". Також глава МЗС країни-агресора заявляв, що Швейцарія є ворожою для Росії країною.

При цьому російські чиновники різко критикують проведення саміту миру, оскільки вони бояться, що Москва хоче поставити ультиматум.