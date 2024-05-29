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Росія погрожує учасникам саміту миру, але зірвати його не зможе, - Зеленський

Україна, Середа 29 травня 2024 21:11
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Росія погрожує учасникам саміту миру, але зірвати його не зможе, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація погрожує учасникам саміту миру дестабілізацією, однак це не завадить проведенню саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розповів глава держави.

Він наголосив, що дані дії РФ є наслідком того, що світ дав державі-терористу забагато часу.

"На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз - майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - підкреслив президент.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, що в другій половині червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, який готує Україна. Про те, чому даний захід пройде саме у Швейцарії РБК-Україна пояснювало в матеріалі.

Станом на зараз свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

До того ж днями Зеленський особисто запросив президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт світу. Зауважимо, що США підтвердили свою участь у саміті миру, проте не повідомили хто представить країну.

Зауважимо також, що Російську Федерацію на даний захід не запрошували. Більш детально про це - у матеріалі.

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