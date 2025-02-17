Деякі декларації із сімейними лікарями анулюють із 1 березня: що потрібно знати
З 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. Деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг.
РБК-Україна повідомляє, що перевірка відбуватиметься згідно з постановою Кабміну №1503.
У разі невідповідності даних у медичній системі та державних реєстрах, деякі декларації можуть стати неактивними. Це означає, що українці ризикують втратити доступ до безкоштовних медичних послуг. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) верифікуватиме дані пацієнтів, а Міністерство фінансів фінансуватиме послуги лише за активними деклараціями.
Хто в групі ризику:
- неповнолітні - якщо дитина отримала ID-картку, потрібно оновити її дані замість свідоцтва про народження;
- особи, які змінювали документи - у разі зміни прізвища, паспорта або номера телефону необхідно оновити інформацію;
- пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році - на той час податковий код не був обов’язковим, тому він може бути відсутнім у базі;
- ті, хто не звертався до лікаря понад три роки - у такому випадку декларація також може бути анульована.
Як перевірити декларацію:
- переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря;
- звернутися до реєстратури медзакладу для уточнення даних;
- перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи (наприклад, HELSI);
- у разі необхідності звернутися до контакт-центру НСЗУ.
Що дає чинна декларація:
- безкоштовні консультації з лікарем;
- аналізи крові та сечі;
- вимірювання рівня глюкози та холестерину;
- флюорографію, кардіограму;
- тести на гепатити та ВІЛ.
Щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг, українцям радять перевірити актуальність своїх даних та оновити їх за потреби.
Нагадаємо, в Україні майже кожен громадянин має сімейного лікаря, але декларацію для дітей до 14 років оформлюють батьки. РБК-Україна розповідало, як укласти декларацію із сімейним лікарем для дитини.
Зазначимо, сімейний лікар відповідає за моніторинг здоров’я пацієнтів, діагностику та лікування поширених інфекційних і неінфекційних захворювань, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних станів. Ми детально розповідали, що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря.
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