Деякі декларації із сімейними лікарями анулюють із 1 березня: що потрібно знати

З 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. Деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг.

Щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг, українцям радять перевірити актуальність своїх даних та оновити їх за потреби.

У разі невідповідності даних у медичній системі та державних реєстрах, деякі декларації можуть стати неактивними. Це означає, що українці ризикують втратити доступ до безкоштовних медичних послуг. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) верифікуватиме дані пацієнтів, а Міністерство фінансів фінансуватиме послуги лише за активними деклараціями.

Нагадаємо, в Україні майже кожен громадянин має сімейного лікаря, але декларацію для дітей до 14 років оформлюють батьки. РБК-Україна розповідало, як укласти декларацію із сімейним лікарем для дитини.

Зазначимо, сімейний лікар відповідає за моніторинг здоров’я пацієнтів, діагностику та лікування поширених інфекційних і неінфекційних захворювань, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних станів. Ми детально розповідали, що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря.

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