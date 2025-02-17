Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют с 1 марта: что нужно знать

С 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. Некоторые украинцы могут потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.

Чтобы избежать проблем с доступом к медицинским услугам, украинцам советуют проверить актуальность своих данных и обновить их при необходимости.

В случае несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах, некоторые декларации могут стать неактивными. Это означает, что украинцы рискуют потерять доступ к бесплатным медицинским услугам. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет верифицировать данные пациентов, а Министерство финансов будет финансировать услуги только по активным декларациям.

Напомним, в Украине почти каждый гражданин имеет семейного врача, но декларацию для детей до 14 лет оформляют родители. РБК-Украина рассказывало, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.

Отметим, семейный врач отвечает за мониторинг здоровья пациентов, диагностику и лечение распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, а также патологических и физиологических состояний. Мы подробно рассказывали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.