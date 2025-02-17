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Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют с 1 марта: что нужно знать

Понедельник 17 февраля 2025 16:37
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Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют с 1 марта: что нужно знать Фото: Семейный врач (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. Некоторые украинцы могут потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.

РБК-Украина сообщает, что проверка будет происходить согласно постановлению Кабмина №1503.

В случае несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах, некоторые декларации могут стать неактивными. Это означает, что украинцы рискуют потерять доступ к бесплатным медицинским услугам. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет верифицировать данные пациентов, а Министерство финансов будет финансировать услуги только по активным декларациям.

Кто в группе риска:

  • несовершеннолетние - если ребенок получил ID-карту, нужно обновить его данные вместо свидетельства о рождении;
  • лица, которые меняли документы - в случае изменения фамилии, паспорта или номера телефона необходимо обновить информацию;
  • пациенты, которые заключили декларацию в 2018 году - в то время налоговый код не был обязательным, поэтому он может отсутствовать в базе;
  • те, кто не обращался к врачу более трех лет - в таком случае декларация также может быть аннулирована.

Как проверить декларацию:

  • просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче;
  • обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных;
  • проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI);
  • в случае необходимости обратиться в контакт-центр НСЗУ.

Что дает действующая декларация:

  • бесплатные консультации с врачом;
  • анализы крови и мочи;
  • измерение уровня глюкозы и холестерина;
  • флюорографию, кардиограмму;
  • тесты на гепатиты и ВИЧ.

Чтобы избежать проблем с доступом к медицинским услугам, украинцам советуют проверить актуальность своих данных и обновить их при необходимости.

Напомним, в Украине почти каждый гражданин имеет семейного врача, но декларацию для детей до 14 лет оформляют родители. РБК-Украина рассказывало, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.

Отметим, семейный врач отвечает за мониторинг здоровья пациентов, диагностику и лечение распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, а также патологических и физиологических состояний. Мы подробно рассказывали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.

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