Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют с 1 марта: что нужно знать
С 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. Некоторые украинцы могут потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.
РБК-Украина сообщает, что проверка будет происходить согласно постановлению Кабмина №1503.
В случае несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах, некоторые декларации могут стать неактивными. Это означает, что украинцы рискуют потерять доступ к бесплатным медицинским услугам. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет верифицировать данные пациентов, а Министерство финансов будет финансировать услуги только по активным декларациям.
Кто в группе риска:
- несовершеннолетние - если ребенок получил ID-карту, нужно обновить его данные вместо свидетельства о рождении;
- лица, которые меняли документы - в случае изменения фамилии, паспорта или номера телефона необходимо обновить информацию;
- пациенты, которые заключили декларацию в 2018 году - в то время налоговый код не был обязательным, поэтому он может отсутствовать в базе;
- те, кто не обращался к врачу более трех лет - в таком случае декларация также может быть аннулирована.
Как проверить декларацию:
- просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче;
- обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных;
- проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI);
- в случае необходимости обратиться в контакт-центр НСЗУ.
Что дает действующая декларация:
- бесплатные консультации с врачом;
- анализы крови и мочи;
- измерение уровня глюкозы и холестерина;
- флюорографию, кардиограмму;
- тесты на гепатиты и ВИЧ.
Чтобы избежать проблем с доступом к медицинским услугам, украинцам советуют проверить актуальность своих данных и обновить их при необходимости.
Напомним, в Украине почти каждый гражданин имеет семейного врача, но декларацию для детей до 14 лет оформляют родители. РБК-Украина рассказывало, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.
Отметим, семейный врач отвечает за мониторинг здоровья пациентов, диагностику и лечение распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, а также патологических и физиологических состояний. Мы подробно рассказывали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.
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