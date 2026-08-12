Деякі 2000 гривень коштуватимуть дорожче за номінал: які банкноти шукатимуть колекціонери

Нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса надійде в обіг 4 вересня 2026 року. Для колекціонерів найбільший інтерес можуть становити перші серії, низькі серійні номери та рідкісні помилки друку.
Про це у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів Президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (INBS) Віталій Гащак.
Головне:
За словами експерта, сама поява нової банкноти вже підвищить інтерес до українських грошей серед боністів в Україні та за кордоном. Колекціонери шукатимуть у звичайному обігу різновиди друку та виробничі браки.
Водночас складні елементи захисту самі по собі не роблять купюру рідкісною.
"Найбільшу колекційну цінність матимуть перші серії, низькі серійні номери, обмежені випуски та банкноти у стані UNC", - пояснив Гащак.
Тому після запуску 2000 гривень варто звертати увагу насамперед на такі екземпляри:
Особливий випадок - найперші номери нової серії. Гащак називає такі банкноти своєрідними "єдинорогами", оскільки їхня унікальність може суттєво вплинути на ціну.
"Це може бути в певному роді "єдиноріг", тобто дуже унікальна річ. Тому вартість таких банкнот може визначити тільки аукціон", - зазначив він.
Окремий інтерес для боністів можуть становити банкноти з помилками, якщо їх швидко виправлять у наступних випусках.
Якщо, наприклад, обмежена кількість 2000-гривневих купюр вийде з певним варіантом шрифту, а потім його змінять, перші екземпляри можуть стати предметом полювання колекціонерів. Важливим фактором буде саме кількість таких банкнот в обігу.
Тобто не кожна перша 2000-гривнева купюра автоматично стане дорогою. Найбільше значення матимуть рідкісність, номер, особливості друку, тираж і стан банкноти.
Раніше ми писали про те, що НБУ пояснив, що вихід нової банкноти номіналом 2000 грн спровоковане не бажанням "надрукувати більше грошей", а необхідністю адаптувати банкнотний ряд до змін, які відбулися в економіці після появи 1000 гривень у 2019 році.
В НБУ також наголошують, що банкнота номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні.