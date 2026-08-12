Деякі 2000 гривень коштуватимуть дорожче за номінал: які банкноти шукатимуть колекціонери

Головне: Перші серії 2000 грн зі Стусом можуть стати особливо цікавими для колекціонерів.

можуть стати особливо цікавими для колекціонерів. Найбільше полюватимуть на низькі та незвичайні серійні номери , зокрема перші номери серії АА.

, зокрема перші номери серії АА. Помилки друку та рідкісні різновиди можуть зробити окремі банкноти значно дорожчими за номінал.

можуть зробити окремі банкноти значно дорожчими за номінал. Самі елементи захисту не визначають колекційну цінність: важливі рідкісність, тираж і стан UNC.

Вартість унікальних 2000-гривневих купюр, зокрема з найпершими номерами, зможе визначити лише аукціон.

Які 2000 грн можуть стати особливо цінними

За словами експерта, сама поява нової банкноти вже підвищить інтерес до українських грошей серед боністів в Україні та за кордоном. Колекціонери шукатимуть у звичайному обігу різновиди друку та виробничі браки.

Водночас складні елементи захисту самі по собі не роблять купюру рідкісною.

"Найбільшу колекційну цінність матимуть перші серії, низькі серійні номери, обмежені випуски та банкноти у стані UNC", - пояснив Гащак.

Тому після запуску 2000 гривень варто звертати увагу насамперед на такі екземпляри:

перші серії , зокрема серію АА;

, зокрема серію АА; низькі серійні номери - наприклад, від 0000001;

- наприклад, від 0000001; купюри з незвичайними номерами ;

; банкноти з виробничими помилками або рідкісними різновидами друку ;

; екземпляри, які збереглися у стані UNC, тобто фактично без слідів використання.

Особливий випадок - найперші номери нової серії. Гащак називає такі банкноти своєрідними "єдинорогами", оскільки їхня унікальність може суттєво вплинути на ціну.

"Це може бути в певному роді "єдиноріг", тобто дуже унікальна річ. Тому вартість таких банкнот може визначити тільки аукціон", - зазначив він.

Найбільший інтерес можуть становити перші серії, низькі серійні номери та рідкісні помилки друку нової банкноти 2000 гривень (фото: РБК-Україна)

Помилка на купюрі теж може зробити її дорожчою

Окремий інтерес для боністів можуть становити банкноти з помилками, якщо їх швидко виправлять у наступних випусках.

Якщо, наприклад, обмежена кількість 2000-гривневих купюр вийде з певним варіантом шрифту, а потім його змінять, перші екземпляри можуть стати предметом полювання колекціонерів. Важливим фактором буде саме кількість таких банкнот в обігу.

Тобто не кожна перша 2000-гривнева купюра автоматично стане дорогою. Найбільше значення матимуть рідкісність, номер, особливості друку, тираж і стан банкноти.