Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры

Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение 4 сентября 2026 года. Наибольший интерес для коллекционеров могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.
Главное:
По словам эксперта, само появление новой банкноты уже повысит интерес к украинским деньгам среди бонистов в Украине и за рубежом. Коллекционеры будут искать в обычном обращении разновидности печати и производственные браки.
В то же время, сложные элементы защиты сами по себе не делают купюру редкой.
"Наибольшую коллекционную ценность будут иметь первые серии, низкие серийные номера, ограниченные выпуски и банкноты в состоянии UNC", - пояснил Гащак.
Поэтому после запуска 2000 гривен следует обращать внимание, прежде всего, на такие экземпляры:
Особый случай - самые первые номера новой серии. Гащак называет такие банкноты своеобразными "единорогами", поскольку их уникальность может оказать существенное влияние на цену.
"Это может быть в определенном роде "единорог", то есть очень уникальная вещь. Поэтому стоимость таких банкнот может определить только аукцион", - отметил он.
Отдельный интерес для бонистов могут представлять банкноты с ошибками, если их быстро исправят в следующих выпусках.
Если, например, ограниченное количество 2000-гривневых купюр выйдет с определенным вариантом шрифта, а затем его изменят, первые экземпляры могут стать предметом охоты коллекционеров. Важным фактором будет именно количество таких банкнот в обращении.
То есть не каждая первая 2000-гривневая купюра автоматически станет дорогой. Самое большее значение будет иметь редкость, номер, особенности печати, тираж и состояние банкноты.
Ранее ми писали о том, что НБУ объяснил, что выход новой банкноты номиналом 2000 грн спровоцирован не желанием "напечатать больше денег", а необходимостью адаптировать банкнотный ряд к изменениям, произошедшим в экономике после появления 1000 гривен в 2019 году.
В НБУ также отмечают, что банкнота номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране.