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Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры

08:17 12.08.2026 Ср
3 мин
Как не упустить ценную купюру?
aimg Василина Копытко
Какие признаки могут указывать на коллекционную ценность (фото иллюстративное: РБК-Украина)

Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение 4 сентября 2026 года. Наибольший интерес для коллекционеров могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.

Главное:

  • Первые серии 2000 грн со Стусом могут стать особенно интересными для коллекционеров.
  • Больше всего будут охотиться на низкие и необычные серийные номера, в том числе первые номера серии АА.
  • Ошибки печати и редкие разновидности могут сделать отдельные банкноты значительно дороже номинала.
  • Сами элементы защиты не определяют коллекционную ценность: важны редкость, тираж и состояние UNC.
  • Стоимость уникальных 2000-гривневых купюр, в том числе с первыми номерами, сможет определить только аукцион.

Какие 2000 грн могут стать особенно ценными

По словам эксперта, само появление новой банкноты уже повысит интерес к украинским деньгам среди бонистов в Украине и за рубежом. Коллекционеры будут искать в обычном обращении разновидности печати и производственные браки.

В то же время, сложные элементы защиты сами по себе не делают купюру редкой.

"Наибольшую коллекционную ценность будут иметь первые серии, низкие серийные номера, ограниченные выпуски и банкноты в состоянии UNC", - пояснил Гащак.

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Поэтому после запуска 2000 гривен следует обращать внимание, прежде всего, на такие экземпляры:

  • первые серии, в том числе серию АА;
  • низкие серийные номера - например, от 0000001;
  • купюры с необычными номерами;
  • банкноты с производственными ошибками или редкими разновидностями печати;
  • экземпляры, которые сохранились в состоянии UNC, то есть фактически без следов использования.

Особый случай - самые первые номера новой серии. Гащак называет такие банкноты своеобразными "единорогами", поскольку их уникальность может оказать существенное влияние на цену.

"Это может быть в определенном роде "единорог", то есть очень уникальная вещь. Поэтому стоимость таких банкнот может определить только аукцион", - отметил он.

Наибольший интерес могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки новой банкноты 2000 гривен (фото: РБК-Украина)

Ошибка на купюре тоже может сделать ее дороже

Отдельный интерес для бонистов могут представлять банкноты с ошибками, если их быстро исправят в следующих выпусках.

Если, например, ограниченное количество 2000-гривневых купюр выйдет с определенным вариантом шрифта, а затем его изменят, первые экземпляры могут стать предметом охоты коллекционеров. Важным фактором будет именно количество таких банкнот в обращении.

То есть не каждая первая 2000-гривневая купюра автоматически станет дорогой. Самое большее значение будет иметь редкость, номер, особенности печати, тираж и состояние банкноты.

Ранее ми писали о том, что НБУ объяснил, что выход новой банкноты номиналом 2000 грн спровоцирован не желанием "напечатать больше денег", а необходимостью адаптировать банкнотный ряд к изменениям, произошедшим в экономике после появления 1000 гривен в 2019 году.

В НБУ также отмечают, что банкнота номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране.

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