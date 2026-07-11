Нова купюра 2000 гривень: кому вигідний новий номінал та що буде з грошима українців

Фото: в Україні буде купюра в 2000 гривень (РБК-Україна)

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Нацбанк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Регулятор пояснює появу найвищого номіналу адаптацією до економічних змін, експерти вказують на суттєву економію для держави та бізнесу на логістиці готівки, а серед українців виникають запитання щодо можливого впливу на інфляцію.

Навіщо НБУ нова банкнота та що про таке рішення кажуть економісти - читайте у матеріалі РБК-України нижче.

Нижче наведена скорочена версія матеріалу РБК-Україна "Банкнота "тривоги"? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші". Чому НБУ вводить купюру 2000 гривень Адаптація до змін: З 2019 року середня зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Поточний банкнотний ряд перестав відповідати потребам економіки.

З 2019 року середня зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Поточний банкнотний ряд перестав відповідати потребам економіки. Зростання готівкового обігу: Обсяг готівки зріс із 390 млрд до понад 970 млрд грн. Купюри 1000 грн зараз складають понад 55% обігу, що є сигналом до необхідності вищого номіналу.

Обсяг готівки зріс із 390 млрд до понад 970 млрд грн. Купюри 1000 грн зараз складають понад 55% обігу, що є сигналом до необхідності вищого номіналу. Збереження ролі готівки: Попри розвиток безготівкових платежів (96% операцій), готівка залишається критично важливою для фінансової стійкості, особливо у прифронтових зонах та під час перебоїв зі зв'язком. Економічна доцільність Економія на логістиці: Менша кількість банкнот зменшує витрати на виготовлення, інкасацію, транспортування та зберігання. За оцінками експертів, це дозволить заощаджувати мільйони гривень щороку для держави та банківського сектору.

Менша кількість банкнот зменшує витрати на виготовлення, інкасацію, транспортування та зберігання. За оцінками експертів, це Технічний крок: Регулятор не друкує нові гроші, а замінює структуру існуючого обігу, тому сама купюра не є чинником інфляції. Думки експертів Більшість економістів: Розглядають номінал як логічне рішення для ефективності готівкового обігу, що не несе інфляційних ризиків.

Розглядають номінал як логічне рішення для ефективності готівкового обігу, що Психологічний ефект: Деякі аналітики застерігають, що поява найбільшої банкноти може бути сприйнята частиною населення як сигнал зниження купівельної спроможності валюти.

Деякі аналітики застерігають, що поява найбільшої банкноти може бути сприйнята частиною населення як сигнал зниження купівельної спроможності валюти. Дискусійні питання: Існують різні погляди на своєчасність рішення: дехто вважає його запізнілим, дехто наголошує на необхідності ретельнішого аналізу доцільності в умовах війни.

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