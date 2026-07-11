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Нова купюра 2000 гривень: кому вигідний новий номінал та що буде з грошима українців

18:51 11.07.2026 Сб
2 хв
Чи варто українцям готуватися до посилення інфляції?
aimg Ірина Гамерська aimg Олег Хомчук
Нова купюра 2000 гривень: кому вигідний новий номінал та що буде з грошима українців Фото: в Україні буде купюра в 2000 гривень (РБК-Україна)
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Нацбанк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Регулятор пояснює появу найвищого номіналу адаптацією до економічних змін, експерти вказують на суттєву економію для держави та бізнесу на логістиці готівки, а серед українців виникають запитання щодо можливого впливу на інфляцію.

Навіщо НБУ нова банкнота та що про таке рішення кажуть економісти - читайте у матеріалі РБК-України нижче.

Нижче наведена скорочена версія матеріалу РБК-Україна "Банкнота "тривоги"? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".

Чому НБУ вводить купюру 2000 гривень

  • Адаптація до змін: З 2019 року середня зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Поточний банкнотний ряд перестав відповідати потребам економіки.
  • Зростання готівкового обігу: Обсяг готівки зріс із 390 млрд до понад 970 млрд грн. Купюри 1000 грн зараз складають понад 55% обігу, що є сигналом до необхідності вищого номіналу.
  • Збереження ролі готівки: Попри розвиток безготівкових платежів (96% операцій), готівка залишається критично важливою для фінансової стійкості, особливо у прифронтових зонах та під час перебоїв зі зв'язком.

Економічна доцільність

  • Економія на логістиці: Менша кількість банкнот зменшує витрати на виготовлення, інкасацію, транспортування та зберігання. За оцінками експертів, це дозволить заощаджувати мільйони гривень щороку для держави та банківського сектору.
  • Технічний крок: Регулятор не друкує нові гроші, а замінює структуру існуючого обігу, тому сама купюра не є чинником інфляції.

Думки експертів

  • Більшість економістів: Розглядають номінал як логічне рішення для ефективності готівкового обігу, що не несе інфляційних ризиків.
  • Психологічний ефект: Деякі аналітики застерігають, що поява найбільшої банкноти може бути сприйнята частиною населення як сигнал зниження купівельної спроможності валюти.
  • Дискусійні питання: Існують різні погляди на своєчасність рішення: дехто вважає його запізнілим, дехто наголошує на необхідності ретельнішого аналізу доцільності в умовах війни.
Читайте також: Банкнота у 2000 гривень стане сьомою в обігу: які номінали діють зараз та хто на них

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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