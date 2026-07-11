Нова купюра 2000 гривень: кому вигідний новий номінал та що буде з грошима українців
Нацбанк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Регулятор пояснює появу найвищого номіналу адаптацією до економічних змін, експерти вказують на суттєву економію для держави та бізнесу на логістиці готівки, а серед українців виникають запитання щодо можливого впливу на інфляцію.
Навіщо НБУ нова банкнота та що про таке рішення кажуть економісти - читайте у матеріалі РБК-України нижче.
Нижче наведена скорочена версія матеріалу РБК-Україна "Банкнота "тривоги"? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".
Чому НБУ вводить купюру 2000 гривень
- Адаптація до змін: З 2019 року середня зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Поточний банкнотний ряд перестав відповідати потребам економіки.
- Зростання готівкового обігу: Обсяг готівки зріс із 390 млрд до понад 970 млрд грн. Купюри 1000 грн зараз складають понад 55% обігу, що є сигналом до необхідності вищого номіналу.
- Збереження ролі готівки: Попри розвиток безготівкових платежів (96% операцій), готівка залишається критично важливою для фінансової стійкості, особливо у прифронтових зонах та під час перебоїв зі зв'язком.
Економічна доцільність
- Економія на логістиці: Менша кількість банкнот зменшує витрати на виготовлення, інкасацію, транспортування та зберігання. За оцінками експертів, це дозволить заощаджувати мільйони гривень щороку для держави та банківського сектору.
- Технічний крок: Регулятор не друкує нові гроші, а замінює структуру існуючого обігу, тому сама купюра не є чинником інфляції.
Думки експертів
- Більшість економістів: Розглядають номінал як логічне рішення для ефективності готівкового обігу, що не несе інфляційних ризиків.
- Психологічний ефект: Деякі аналітики застерігають, що поява найбільшої банкноти може бути сприйнята частиною населення як сигнал зниження купівельної спроможності валюти.
- Дискусійні питання: Існують різні погляди на своєчасність рішення: дехто вважає його запізнілим, дехто наголошує на необхідності ретельнішого аналізу доцільності в умовах війни.
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