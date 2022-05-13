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Вже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський Донець

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П'ятниця 13 травня 2022 21:02
Вже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський Донець ЗСУ завадили окупантам форсувати Сіверський Донець (facebook.com/80brigade)
Автор: Тетяна Самарук

Українські десантники зруйнували понтонні переправи та вдев'яте завадили росіянам форсувати річку Сіверський Донець. Під час військової операції бійці знищили понад 70 одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 80 окрему десантно-штурмову бригаду ДШВ ЗСУ.

Зокрема, в ході операції було знищено щонайменше 73 одиниці техніки, серед них:

  • танки Т-72;
  • бойові машини піхоти;
  • бойові машини десанту;
  • бронетранспортери;
  • вантажні автомобілі та інша спецтехніка.

Попри втрати, частині військ РФ вдалось прорватися та переправитись на інший берег. Закріпитись на позиціях їм завадили штурмові підрозділи 80 бригади.

"Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму, злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК "Джавелін" та "NLAW" бійці добре дали "по зубах" окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно. Десантники знищили цілу батальйонно-тактичну групу загарбників", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що тепер від російської мотострілецької бригади залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла військових.

Вже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський ДонецьВже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський ДонецьВже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський Донець

Раніше ми повідомляли, що окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець.

Також ми писали, що Гайдай розповів про нову "Чорнобаївку" в Луганській області. Мова йде про Сіверський Донець.

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