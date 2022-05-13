Вже вдев'яте. Українські бійці знову завадили росіянам форсувати Сіверський Донець

Українські десантники зруйнували понтонні переправи та вдев'яте завадили росіянам форсувати річку Сіверський Донець. Під час військової операції бійці знищили понад 70 одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 80 окрему десантно-штурмову бригаду ДШВ ЗСУ.

Зокрема, в ході операції було знищено щонайменше 73 одиниці техніки, серед них:

танки Т-72;

бойові машини піхоти;

бойові машини десанту;

бронетранспортери;

вантажні автомобілі та інша спецтехніка.

Попри втрати, частині військ РФ вдалось прорватися та переправитись на інший берег. Закріпитись на позиціях їм завадили штурмові підрозділи 80 бригади.

"Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму, злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК "Джавелін" та "NLAW" бійці добре дали "по зубах" окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно. Десантники знищили цілу батальйонно-тактичну групу загарбників", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що тепер від російської мотострілецької бригади залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла військових.